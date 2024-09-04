Melisa’dan büyük başarı

KÜÇÜK yaşta başladığı kick boksta bugüne kadar birçok derece kazanan İzmirli milli sporcu Melisa Kafalı, büyük bir başarıya daha imza attı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 65 ülkeden 3 bin 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Melisa Kafalı, +70 Kg K1 STYLE kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve sporcunun yakınları Macaristan'dan dönen dünya şampiyonu Melisa Kafalı ile Milli Takım Antrenörü İbrahim Yunus Kurt'u havalimanında karşıladı. "Elde ettiğin başarıyla göğsümü kabarttın, ilçemizin ve ülkemizin gururu oldun" diyerek sporcuyu tebrik eden Belediye Başkanı Işık, "Gaziemirli sporcumuz Melisa'nın kazandığı şampiyonlukla bir kez daha gururlandık. Dünya Şampiyonu Melisa, adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Bugüne kadar kazandığı başarılara, Dünya Şampiyonluğunu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan Melisa'ya, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.