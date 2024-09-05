Ege Cup başlıyor

İzmir, potada özel bir turnuvaya daha ev sahipliği yapacak. Basketbol Süper Lig temsilcilerinin yeni sezon öncesi karşı karşıya geleceği Ege Cup bugün başlayacak. İzmir ekibi Aliağa Petkim'in ev sahipliğinde gerçekleşecek önemli organizasyona Denizli'den Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Bahçeşehir Koleji katılacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda büyük bir çekişmeye sahne olacak mücadeleler 7 Eylül tarihinde sona erecek.

FINAL CUMARTESI

Enka Spor Salonu'ndaki müthiş şölende bugün saat 15.30'da Bahçeşehir Koleji- Merkezefendi Belediyesi Basket ve 18.00'de ise Aliağa Petkimspor-Manisa Basket maçları oynanacak. İlk gün kaybedenler cumartesi günü saat 13.00'te üçüncülük, kazananlar ise 15.30'da birincilik maçına çıkacak. Turnuvada tribün girişleri ücretsiz olacak. İzmirli sporseverlerin, Süper Lig ekiplerinin maçlarına büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Ege ekipleri turnuva sayesinde sezon öncesi takımlarının son durumlarını da görmüş olacak. Geçen sezon düzenlenen Ege Cup Turnuvası'nda şampiyonluğa Manisa BŞB'yi yenen Bahçeşehir Koleji uzanmıştı.