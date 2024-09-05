İzmir’in gururu Aysel Önder

PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden İzmirli 19 yaşındaki milli sporcu Aysel Önder, gurur kaynağı oldu. Önder, atletizmde 400 metre T20 kategorisinde hem dünya ve oyunlar rekoru kırdı, hem de finalde gümüş madalyayı boynuna takarak tarihte bunu başaran ilk özel sporcumuz oldu. Daha önce Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran mental engelli sporcu olmayı da başaran Aysel Önder, Paris'te 28 Ağustos'ta başlayıp 4 Eylül'de bitecek paralimpik oyunlarında da ilki başardı.

BAŞARI KAZANDI

Oyunlara İzmir'den giden tek özel sporcu olan Aysel, 400 metre kadınlar T20 kategorisinde elemelerde 54.96'lık derecesiyle birinci gelerek yeni dünya ve paralimpik rekorunun sahibi olarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye, paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'a aitti. Paris'in dünyaca ünlü stadı Stade de France'ta koşulan finallerde de büyük başarı elde eden Aysel Önder, 55.23'lük derecesiyle ikinci olup gümüş madalyayı boynuna taktı.