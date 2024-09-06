İyi başla Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

ŞANSIMIZ TUTMUYOR

Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak. Türkiye ile Galler bugüne kadar hepsi resmi maç olmak üzere 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Milliler tam 3 kez sahadan galip ayrılırken, dört defa da rakip Galler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MONTELLA 14. SINAVINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 8'i resmi, 5'i özel olmak üzere 13 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final şansını kaçıran milliler, Almanya'daki organizasyonun ardından ilk kez sahneye çıkacak.