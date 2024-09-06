Karapo’ya yeşil ışık

TRENDYOL 1. Lig'in ilk 4 haftasını 5 puanla tamamlayan Manisa FK'da transferin gözdesi olan genç stoper Ayberk Karapo'nun geleceği ile ilgili kulüp Başkanı Yasemin Buket Aktan açıklamalar yaptı. Yurtdışından iki kulübün 20 yaşındaki savunmacı ile ilgilendiğini belirten Aktan, "Ayberk'e teklifler var ama şanssız bir sakatlık dönemi yaşadı. Görüşmeler sekteye uğradı. Şimdi tamamen toparlandı. Geçen hafta yurtdışından iki kulüp bizimle temasa geçti. Teklifleri değerlendireceğiz. Onun geleceği için ne iyi olacaksa öyle davranacağız" ifadelerini kullandı.

G.SARAY DA ONU İSTİYOR

YAKIN zamanda İtalya'dan Atalanta ve Belçika'dan Anderlecht ile birlikte Süper Lig ekibi Galatasaray'ın da 20 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öğrenilmişti. Ayberk Karapo için Manisa Futbol Kulübü'nün 2 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyor.