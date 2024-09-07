Nazilli’ye şok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Nazillispor'un kullandığı Nazilli Belediyesi'ne ait tesisler ihaleye çıkarılıyor. Nazilli Belediyesi, Nazillispor'un kullandığı Esat Ergüler ve Haluk Alıcık Tesisleri için kiralama ihalesi açtı. Halen kulübün kullanımındaki Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki Esat Ergüler ve Haluk Alıcık Tesisleri, 11 Eylül Çarşamba günü belediye tarafından ihale edilecek. Kulübün gençlik geliştirme merkezinin bulunduğu Esat Ergüler Tesisleri için yıllık 900 bin TL artı KDV muhammen bedel istendi.

NAZ-NAZ ŞİRKETLEŞMİŞTİ

Geçici teminat bedeli ise 27 bin TL olarak belirlendi. Haluk Alıcık Tesisleri için yıllık 1 milyon 500 bin TL artı KDV fiyat biçildi. Geçici teminat bedeli olarak 45 bin TL talep edildi. İhalelerin açık artırma usulüyle yapılacağı açıklandı. Daha önce adı Nazilli Belediyespor olan kulüp şirketleşmeye giderek Nazillispor AŞ adını almıştı. Siyah-beyazlıların belediyeye ait tesislerden çıkarılacağı iddiaları daha önce gündeme gelmişti. Şahin Kaya başkanlığında yeniden kongre kararı alan Naz-Naz yönetiminin bu karara vereceği tepki merakla bekleniyor.

DIŞ TRANSFERDE KUZENLERİ ALDI

NAZİLLİSPOR, transferde iki isme birden imza attırdı. Naz- Naz, Darıca Gençlerbirliği'nden kuzen futbolcular Mustafa Usta ve Enes Usta'yla anlaştı. Aynı takımda yetişen 21 yaşındaki forvet Mustafa Usta ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Usta birlikte Nazillispor'a imza attı. İki genç futbolcu takımla antrenmanlara da başladı. Siyahbeyazlılar, dış transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.