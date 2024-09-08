İbrahim’den judoda altın madalya geldi

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu. Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, finalde son Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Revaz Chikoidze ile karşılaştı. Gürcü rakibini 1-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti. Olimpiyatta madalya alamayan, paralimpik oyunlarda da 2016'da 7. olan milli sporcu, kariyerinin en büyük başarılarından birini Paris 2024'te altın madalya alarak elde etti. Kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı. Milli sporcu, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı. Rakibini 10-0 yenen