Kaf-Kaf suskun

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka, sezonun açılış maçında iç sahada Kırşehir FSK ile yenişemedi: 0-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarıyla buluşan İzmir temsilcisi özellikle ikinci yarıda bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca golsüz beraberliğe razı olup sezona 1 puanla başladı. 15. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Hakan Barış'ın derinlemesine pasıyla defansın arkasına sarkan Enes'in kaleciyi de geçip şutu yandan auta çıktı. 40'ta Enes'in soldan kullandığı serbest vuruşta defanstan ileri çıkan İsmail'in vuruşu çerçeveyi bulmadı.

2. YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

62'de Karşıyakalı Ali Sinan'ın karşı karşıya kafa vuruşu auta gitti. 64'te ev sahibinden Kadir yaklaşık 30 metre mesafeden çok sert kaleyi yokladı, top üstten az farkla auta çıktı. 68'de Karşılayacak Enes ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı, yeşil-kırmızılılar penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi. 84'te Cenk'in sağdan ortasında arka direkte Enes'in vuruşu yandan dışarı çıktı. 90+7'de İshak altı pastan defansı aşamadı. Maç 0-0 sona erdi.

DÖRT OYUNCU FORMAYI BIRAKMADI

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sezonun ilk karşılaşma- sı olan Kırşehir FSK müsabakasında sahaya Hakan Canbazoğlu, Ferdi Burgaz, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Kadir Bakırtaş, Ali Sinan Gayla, Hakan Barış, Mert Torlak, Cenk Ahmet Alkılıç, İshak Kurt, Enes Nalbantoğlu 11'iyle başladı. Geçen sene yeşil-kırmızılı formayı sırtına geçiren Ferdi, İsmail, Cenk Ahmet ve Enes bu sene de formayı bırakmadı.

MÜTHİŞ DESTEK

YEŞİL-KIRMIZILI taraftarlar, sezonun ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Alsancak'ta toplanan 12. adam, maçın başlangıç düdüğünden önce tribünlerdeki yerini aldı. İlk düdükle birlikte marşlar ve bestelerle takımı ateşlemek için elinden geleni yapan taraftarlar, bir dakika olsun susmadı