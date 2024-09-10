Aslan’dan Zalewski bombası

Galatasaray'ın Avrupa'da ses getiren Victor Osimhen transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlandığı öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın ayrılığının ardından kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Kostic'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. İtalya'ya adeta kamp kuran İstanbul ekibinin bu kez rotayı Roma'ya çevirdiği iddia edildi. İtalyan medyasından Sky Sport Italia'nın haberine göre, Galatasaray, Roma'nın Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Habere göre, Galatasaray, 22 yaşındaki Zalewski'yi kalıcı olarak transfer etmek için girişimlerde bulunacak. Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, Türk devinin genç oyuncu için Roma'ya resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Roma'nın teklifi kabul etmemesi durumunda ise sarı-kırmızılıların kiralama formülünü devreye sokması bekleniyor. Geçtiğimiz yaz PSV'ye gitmeyi reddeden Zalewski için Hollanda kulübü 9 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Roma ise oyuncuyu Napoli'ye Cyril Ngonge ile takas etmeyi düşünmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Galatasaray, transfer döneminin 13 Eylül'de sona ermesinden önce genç yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor.

GALATASARAY'DA OPERASYON

GALATASARAY, transfer döneminin kapanmasının ardından 7 futbolcunun maaşına zam yapacak. Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün ile masaya oturması bekleniyor. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakcı'nın maaşında yüklü bir iyileştirmeye gideceği ve 2 futbolcunun da yıllık ücretlerini yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı belirtildi. Galatasaray'da yönetimin bu hamleyle birlikte özellikle yerli futbolcuların motivasyonunu yukarıya çekmeyi planladığı ifade edildi.