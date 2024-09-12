Bodrum tam gaz

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, dış transferin bitmesine iki gün kala takviye çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlılar, savunma transferinde mutlu sona ulaştı. Kurmaylar, son olarak Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj'da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattı. Muğla temsilcisi Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar, Arnavut defans oyuncusunun kadroya katıldığı haberini önceki gece kulübün sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, yaz transfer dönemi kapanmadan bir ismi daha kadrosuna katacak. Muğla temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'dan ayrılan deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan ile de anlaşma sağladı.

AÇIKLANMASI AN MESELESİ

Bu sezon Çaykur Rize'de 4 karşılaşmada kaleyi koruyan 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi resmi sözleşme imzalamak için dün Bodrum'a geldi. Milli kaleci Karadeniz ekibinden alacaklarına karşılık serbest kalırken, transferde atağa kalkan Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig'e verilen milli aranın ardından daha iddialı olarak sezona devam edecek. Gökhan ve Ajeti'nin takıma katılmasıyla teknik direktör İsmet Taşdemir özellikle savunma bölgesinde alternatifli bir kadroya kavuştu. Kaleci Gökhan akkan, şu an mevcut kadroda birinci kaleci konumunda bulunan Portekizli Diogo Sousa'yla rekabete girerek adeta forma savaşı verecek.

TASDEMİR, TAKIMINA GÜVENİYOR

CUMARTESİ günü evlerinde karşılaşacakları Başakşehir maçını değerlendiren Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ligimizdeki en formda en iyi takımlardan bir tanesiyle oynayacağız. İnşallah bu maçtan mutlu ayrılmak istiyoruz" dedi.