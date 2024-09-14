Çılgın transfer

Sport Republic ortaklığıyla birlikte daha çok potansiyelli yıldız adayı oyuncuları tercih eden Süper Lig ekibi Göztepe'nin yeni transferi David Datro Fofana, sarı-kırmızılıların tüm ezberlerini bozdu. 12 milyon Euro'luk değeri ile Göztepe'nin tüm kadro maliyeti (23 milyon Euro) kadar değeri olan Fildişi Sahilli golcü, sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de ses getiren bir isim oldu. 2003 doğumlu oyuncu, piyasa değeriyle Süper Lig'in en kıymetli 5. forveti oldu. 1. sırada Galatasaray'dan Osimhen (100 milyon Euro) yer alırken, 2. basamakta F.Bahçeli En- Nesyri (22 milyon Euro), 3. durumda Trabzonspor'un yeni golcüsü Simon Banza (18 milyon Euro) ve 4. sırada yine Galatasaray'dan İcardi (17 milyon Euro) yer alıyor.

2. SIRADA HUGO VAR

Fofana'nın gelişiyle Göztepe, Süper Lig'deki kadro sıralamasında da 16.'lıktan bir anda 6.'lığa kadar yükseldi. Göz-Göz'ün önünde doğal favoriler G.Saray (274 milyon Euro), F.Bahçe (233 Milyon Euro), Beşiktaş (144 milyon Euro), Trabzon (109 milyon Euro) ve Başakşehir( 47 milyon Euro) sıralanıyor. Fofana'nın ardından Göztepe'de 2. en pahalı oyuncu 5 milyon Euro ile Victor Hugo oldu.

YABANCI SAYISI 14 OLDU

David Datro Fofana'nın transferiyle Göztepe'nin yabancı oyuncu sayısı 14'e yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Romulo, Juan, Victor Hugo, Djalma Silva, Heliton Brezilya, Mateusz Lis Polonya, Lasse Nielsen Danimarka, Isaac Solet Afrika, Anthony Dennis Nijerya, Novatus Miroshi Tanzanya, David Tijanic Slovenya, Kuryu Matsuki Japonya ve Malcom Bokele ise Senegal vatandaşı.

4. AFRİKALI OYUNCU

Fofana ile birlikte takımdaki Afrikalı oyuncu sayısı da 4 oldu. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Arda Özçimen, Nazım Sangare, Koray Günter ve Ahmet Ildız'ın Türkiye dışında çifte vatandaşlığı bulunuyor. Arda Bulgaristan, Nazım ve Koray Almanya, Ahmet de Avusturya pasaportuna sahip isimler.