Ege’de stat bilmecesi

TFF 3'üncü Lig'deki Ege temsilcileri kendi statlarındaki sorunlar yüzünden ilk maçlarda evlerinde oynayamadı. Yeni stadını 11 yıl bekleyen Turgutluspor, tamamlanan stadyumu büyük oranda hazır olmasına rağmen bir türlü evine kavuşamadı. Kırmızı-siyahlılar mevcut 7 Eylül Stadı'nın yanındaki spor salonu da yıkıldığı için ilk maçını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynadı.

ÇÖZÜM BULUNAMADI

Muğla Atatürk Stadı'nın tribünleri yaz döneminde depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Portatif tribün yetişmediği için Muğlaspor bu hafta Çayelispor'u Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Kuşadası Özer Türk Stadı bakımda olduğu için Kuşadasıspor da ilk maçına Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda çıkacak. Bergama Sportif ise ilçede stat kalmayınca Bornova Stadı'na taşındı. Adnan Menderes Stadı yıkıldığı için geçen sezon seyyah olan Efeler 09 da sezona Didim'de başladı. Öte yandan, iç saha maçlarında Bornova Stadı'nı kullanan Bornova 1877 ise 2 yıldır antrenman sahası sıkıntısını aşamadı. İzmir ekibi antrenmanlarını farklı sahalarda yapıyor.