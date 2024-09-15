Manisa Futbol Kocaeli virajında

Trendyol 1. Lig'de geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak orta sıralarda yer alan Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, zorlu deplasmanda kazanarak döneceklerine inandığını söyledi. Milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ifade eden Çavuş, "Bu sürede hem eksiklerimizi kapattık hem de yeni transferlerin uyum sürecini bitirdik. Kocaeli deplasmanında iyi bir oyunla istediğimiz sonucu alacağız" dedi. Manisa FK, geçen sezon Kocaelispor ile oynadığı iki maçı da kazandı. Kocaeli deplasmanında 2-0 galip gelen siyah-beyazlılar, Mümin Özkasap Stadı'ndaki müsabakayı da 2-1'lik sonuçla almıştı.

SON GÜNDE 5 HAMLE

Manisa ekibi transferin son gününde 5 hamle yaptı. Siyah-beyazlılarda Ayberk Karapo Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a, Osman Burak Destan'ı Türk Metal 1963 Spor'a, Fırat Sarı'yı Kırıkkale FK Spor Kulübü'ne ve Yunus Emre Dursun'u da Kuşadasıspor'a kiraladı. Manisa FK son günde 24 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Armin Hodzic'i kadrosuna dahil etmişti.