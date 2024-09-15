Yepyeni Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'de bu haftayı bay geçirecek Göztepe, transfer döneminde adeta yenilenerek kadrosunda köklü değişikliklere gitti. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de şampiyon olan kadrosundan 15 futbolcu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa hedefiyle yola çıktığı Süper Lig'de 13 yeni ismi kadrosuna kattı. Özellikle hücum hattında yaptığı dikkat çekici transferlerle sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, kadrosunda önemli revizyonlar gerçekleştirdi. Göztepe, Bordeaux'tan stoper Malcolm Bokele, AEL Limassol'dan sol bek Djalma Silva ve Karagümrük'ten sağ bek Nazım Sangare'yi transfer etti.

HER MEVKİYE TAKVİYE GELDİ

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen kaleci Mateusz Lis'in bonservisini alarak kalede güven tazeleyen Göz-Göz, Zulte Waregem'den Novatus Miroshi, İskenderunspor'dan kaleci Emircan Seçgin, 10 numara pozisyonuna Victor Hugo, orta sahaya Kuryu Matsuki, Sao Paulo'dan golcü Juan, Hellas Verona'dan savunmacı Koray Günter ve Slavia Sofia'dan ön libero Isaac Solet'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemini ise Chelsea'den yıldız golcü David Datro Fofana'yı transfer ederek kapattı.

Fofana'nın transferiyle birlikte Göztepe'nin ileri ikilisi yeniden şekillendi. En uçta Juan'ın yedeğe çekilmesi beklenirken Fofana ile Romulo'nun hücum hattını oluşturması bekleniyor. Göztepe'ye Chelsea'den transfer olan David Datro Fofana, 12 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli beşinci santrforu olarak dikkat çekti.

FOFANA&NBSP;HEYECAN YARATTI

Göztepe'nın, Premier Lig'in dünya devi takımı Chelsea'nin forveti Datro Fofana'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralaması camiayı oldukça mutlu etti. Taraftarlar sosyal medyada Fofana transferiyle takımın Avrupa Kupaları için mücadele edecek bir yapıya büründüğünü ifade etti. Öte yandan sarı-kırmızılılar altyapısına Mali'den 20 yaş altı oyuncular Sory Ibrahim Bambera, Victor Ochigbe ve Issouf Sangare'yi transfer etti.

TAKIMDA AYRILIKLAR DA YAŞANDI

Göztepe, yapılanma sürecinde birçok oyuncusu ile de yollarını ayırdı. İzmir ekibi, sağ kanat Mamah'ı Castellon'a, savunmacı Tarkan Serbest ve sol bek Yunus Emre'yi Kocaelispor'a, sağ bek Erkam Kömür'ü Bandırmaspor'a ve ön libero Turgay Gemicibaşı'yı Adanaspor'a gönderdi. Takım kaptanlığını yapan savunmacı Atınç Nukan, Bandırma'ya imzalarken, sağ bek Fıratcan Üzüm G.Birliği'ne, golcü Mame Diouf Keçiörengücü'ne, 10 numara Lundqvist Göteborg'a, sağ bek Uğur Kaan Yıldız Keçiörengücü'ne, kaleci Ekrem Kılıçarslan ise Esenler Erokspor'a transfer oldu. Ayrıca, kiralık olarak forma giyen stoper Ümit Akdağ, santrafor Billal Messaoudi, merkez orta saha Celil Yüksel ve sol kanat Ensar Aksakal, kulüplerine geri döndü.