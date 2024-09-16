Aliağa puana razı

TFF 3. Lig 3. Grup'un 2. haftasında Aliağa Futbol evinde konuk ettiği Küçükçekmece Sinopspor ile 1-1 berabere kaldı. 12'de Mehmet Özdıraz sol çaprazdan ceza sahasından içeri girer girmez vurdu ve kaleciyi avlayarak rakip takımı öne geçiren gölü attı: 0-1. 23'te Küçükçekmece Sinopsporlu Enes İslam, sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden Raşit tarafından düşürüldü. Serbest vuruşu kullanan Yusuf'un şutu az farkla dışarı gitti. 36'da Aliağa beraberliği yakaladı. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içine düşen topta yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Berke yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI BASKILIYDI

66'da Doğukan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Mehmet Fuat kafayla vurdu top az farkla auta gitti. 69'da Berke'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe gelen topa gelişine Oğuzhan'ın kafa vuruşunu kaleci kornere çıkardı. 77'de yine ev sahibinin geliştirdiği atakta Berke ile verkaca giren Hasan'ın şutu kalecinin solundan auta çıktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Sarı-siyahlılar gelecek hafta Efeler 09 Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ÇARDAK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Aliağa Futbol A.Ş. Teknik Direktörü Fatih Çardak, geçen hafta 2-0 kazandıkları Ayvalıkgücü Belediyespor maçı 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını dün oynanan Küçükçekmece Sinopspor karşılaşmasında sahaya sürdü. Oktay Kancı ve Emirhan Karagülle yerine Adnan Demir ve Oğuzhan Yıldırım as kadroda şans buldu.

BERKE İLK KEZ GOLLE BULUŞTU

Sarı-siyahlıların deneyimli futbolcusu Berke Bıyık dün attığı golle Aliağa kariyerinde 9. kez ağları sarstı. Geçen sezonun devre arasında Bucaspor 1928'den transfer edilen Berke, geçen sezon 8 defa fileleri havalandırmıştı.