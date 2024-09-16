Bornova 1877 Elazığ’da sessiz

TFF 3. Lig 1. Grup'un 2. haftasında Bornova 1877, deplasmanda 23 Elazığ FK'nın konuğu oldu. Geçen hafta Bulvarspor'u 4-0'la geçen yeşil-beyazlılar, dün Elazığ deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. İzmir ekibi sahaya Bartu Kaya, Sabahattin Destici, Mete Şentürk, Mustafa Peker, Fırat İnal, Kerem Hayta, Mustafa Çalışkan, Arda Furkan Abbak, Murat Arslan, Emirhan Ünlü ve Utkan Gökçen 11'iyle başladı. İlk yarı ve maç sonunda her iki takım adına da eşitlik bozulmayınca Bornova 1877 beraberliğe razı oldu. Yeşil-beyazlılar gelecek hafta taraftarı Artvin Hopaspor'u konuk edecek.