Büyük Altay yenilgiyle tanıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Kastamonuspor'a 2-0 mağlup olan Altay, 3. haftada ilk yenilgisini aldı. İlk maçında konuk ettiği 24Erzincan ile golsüz berabere kaldıktan sonra deplasmanda Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek 4 puana ulaşan siyah-beyazlılar, Kastamonu ekibi önünde varlık gösteremedi. Altay, bu sezon kalesinde ilk kez gol görür- ken, teknik direktör Gökhan Karaas- lan da takımın başındaki ilk yenilgisini yaşa- dı. Genç teknik adam ilk 2 haftada sahaya sür- düğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'yu yedek soyunduran genç teknik adam Erdem Özcan'ı sahaya sürdü. İki takımın da birer topunun direkten döndüğü karşılaşmada İzmir temsilcisi pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Altay'da maçın başında sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Arda Gezer'in durumu ise hafta içinde netleşecek.