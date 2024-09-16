Fethiyespor nihayet

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 karşılaşmasından mağlubiyet ile ayrılan Fethiyespor, sezonun ilk galibiyetini İskenderunspor'u 1-0 yenerek aldı. Karşılaşmaya tutuk başlayan Muğla temsilcisi, ara ara rakip kaleyi yoklasa da bir türlü beklediği sonuçları alamadı. İlk yarının sonlarında İskenderunspor, kontrolü ele alsa da kırmızıbeyazlı ekip, rakibe geçit vermedi. İlk yarı golsüz eşitlik ile sona erdi. İkinci devre Muğla temsilcisi, yaptığı değişiklikler ile baskıyı arttırsa da beklenen gol bir türlü gelmedi. Maçın 79. dakikasında Ali Ceylan, İskenderunspor savunmasının anlaşmazlığı sonucu topu önünde buldu, şutunu kullandı ve fileleri havalandırdı: 0-1. Golün ardından maçın kontrolünü ele geçiren Fethiyespor, sık sık kaleyi yokladı ancak yapılan ataklar gol ile sonuçlanmadı. Karşılaşmada başka gol olmazken, Fethiyespor bu sonuçla sezonun ilk 3 puanına ulaşarak puanını 4'e çıkarttı ve haftayı 8. sırada tamamladı.