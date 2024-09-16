Kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'de lige verilen milli ara dönüşünde Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 13. dakikada Beşiktaşlı Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 17'de Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay topu ağlara gönderdi: 1-0. 39'da Rafa Silva ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Svensson'un pasıyla buluşan Gedson Fernandes, topu filelere yolladı: 1-1.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

60'ta Masuaku'nun pasında Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti. 90'da sağ çaprazdan Muçi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90+5'te Muçi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

MÜTHİŞ DESTEK

Trabzonspor taraftarları Beşiktaş derbisinde takımlarına müthiş bir destek verdi. Stadı tamamen dolduran bordo- mavili taraftarlar takımlarına itici güç oldu. Müsabaka öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağıran bordo-mavili taraftarlar oyunculara alkışlarla destek verdi.