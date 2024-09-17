Aslan zirve aşkına

TRENDYOL Süper Lig'de puan kaybı yaşamayan tek takım olan Galatasaray, bugün erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Aslan'da transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs kurallar gereği forma giyemeyecek. Galatasaray-Gaziantep FK maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçı da kazanarak önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine lider çıkmanın hesaplarını yapıyor. Ziyech ve Icardi'nin de sakat olduğu sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisini de düşünerek farklı bir oyun planı ile maça çıkması bekleniyor. Buruk'un hücumda Batshuayi, Barış Alper ve Yunus üçlüsüyle maça başlaması beklenirken, arkalarında Mertens'in yerine Yusuf Demir hamlesinin gelebileceği öğrenildi.

VİCTOR OSİMHEN'E CHELSEA İLGİSİ

GALATASARAY'IN Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla henüz ilk maçına çıkmışken şok bir transfer iddiası gündeme geldi. İddiaya göre; Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak isteyen Chelsea, ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Napoli'den oyuncunun bonservisini almak isteyen Londra kulübü, Aslan'a da 6 milyon euro teklif edecek. Ancak golcüsüyle sözleşme uzatan İtalyan ekibinin, bu teklifi bekleteceği ve Galatasaray'daki form durumuna göre hareket edeceği de gelen bilgiler arasında.