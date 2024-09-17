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Balıkesirspor Eriş’le çıkışta

HABER MERKEZİ
Balıkesirspor Eriş’le çıkışta
TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu sezona tecrübeli teknik direktör Levent Eriş yönetiminde güçlü bir kadroyla başlayan Balıkesirspor henüz ilk haftalardan farkını gösterdi. Bal-Kes ilk hafta evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 yendikten sonra deplasmanda yine sezona iyi başlayan Uşakspor'u da 2-0'la geçip 2'de 2 yaptı. Daha önce transfer yasaklarıyla üst üste küme düşen Balıkesirspor, bu sezon grupta 2 hafta sonunda topladığı 6 puanla zirveye yerleşti. Bal-Kes, 2. Lig'de mücadele ettiği 2022- 23 sezonunda 20 Kasım 2022'den beri ilk kez üst üste ikinci maçını kazandı. O dönem art arda Pazarspor ve Fethiye'yi yenen kırmızı-beyazlılar, 1.5 sezon sonra seri galibiyet aldı.
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