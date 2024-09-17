Balıkesirspor Eriş’le çıkışta

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu sezona tecrübeli teknik direktör Levent Eriş yönetiminde güçlü bir kadroyla başlayan Balıkesirspor henüz ilk haftalardan farkını gösterdi. Bal-Kes ilk hafta evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 yendikten sonra deplasmanda yine sezona iyi başlayan Uşakspor'u da 2-0'la geçip 2'de 2 yaptı. Daha önce transfer yasaklarıyla üst üste küme düşen Balıkesirspor, bu sezon grupta 2 hafta sonunda topladığı 6 puanla zirveye yerleşti. Bal-Kes, 2. Lig'de mücadele ettiği 2022- 23 sezonunda 20 Kasım 2022'den beri ilk kez üst üste ikinci maçını kazandı. O dönem art arda Pazarspor ve Fethiye'yi yenen kırmızı-beyazlılar, 1.5 sezon sonra seri galibiyet aldı.