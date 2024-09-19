Zaynutdinov kayıplarda

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi döneminde kadroya katılan Bakhtiyor Zaynutdinov'da tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Rafa Silva, Ciro Immobile, Joao Mario, Gabriel Paulista, Cher Ndour ve Felix Uduokhadi gibi kaliteli yabancıları kadrosuna katan siyah-beyazlılarda bu durumdan en fazla etkilenen isim Bakhtiyor Zaynutdinov oldu. Henüz hiçbir resmi müsabakada şans bulamayan 26 yaşındaki Kazak futbolcu adeta unutuldu. Kartal, Bakhtiyor'u Ağustos 2023'te 4,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında CSKA Moskova'dan renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.

GELEN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Rusya başta olmak üzere yurt dışından gelen teklifleri geri çeviren Zaynutdinov sakatlığı yüzünden iyi bir hazırlık kampı da geçiremedi.Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarında yeteri kadar görme şansı bulamadığı Kazak oyuncuyu ana rotasyonun dışında tutmak zorunda kaldı. Yerli statüsünde oynayabilen Bakhtiyor Zaynutdinov 7 resmi karşılaşmada 4 kez kadro dışında kalırken, son 3 maçta ise yedekler arasında yer aldı.