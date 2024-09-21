Manisa FK gol oldu yağdı

TRENDYOL 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak son haftalarda aldığı flaş deplasman galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Manisa FK, evinde Yeni Malatya'yı da farklı geçerek bu sezon ilk kez üst üste 3 puan almış oldu. 11'de sol kanattan Ramirez'in ortaladığı topa uzak direkte Efe Taylan'ın gelişine vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0. 16'da Mehmet'in yerden ortaladığı topa kaleci Alperen'den önce araya giren Mehmet Emin topu filelerle buluşturdu: 1-1. 26'da Ramirez'in pasında Fofana'nın şutuyla Manisa tekrar öne geçti. 40'ta Fofana'nın ortasında ceza sahasında diziyle dokunan Osuji skoru 3-1 yaptı. 57'de Ramirez'in ara pasına hareketlenen Osuji, kaleci kaleci Abdulsamed'i de geçerek topu boş kaleye gönderdi: 4-1. 66. dakikada ceza sahasına giren Osuji'nin pasında Fofana'nın şutu ağlara gitti ve Manisa FK maçı 5-1 kazandı.