Harikasın Buca

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Bucaspor 1928, evinde Diyarbekirspor 'u 3-1 mağlup etti. Buca ligin 2. iç saha maçında kazanarak taraftara galibiyeti hediye etti. 18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammed Emin'in ortasında arka direkte Seymen kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1. 27'de Mehmet Erdem'in sol çizgiye inip yaptığı yerden ortada Zeki ceza sahası dışında topu kontrol edip yaklaşık 20 metreden çıkardığı şut kalecinin sağından ağlara gitti: 1-1. 38'de İsmail Haktan'ın sağ kanattan yerden ortasında arka direkte müsait pozisyonda topla buluşan Yılmaz'ın gelişine altı pastan şutunu kaleci uçarak kurtardı. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

YASİN SKORU BELİRLEDİ

53'te Mehmet Erdem'in soldan ortasında Çağrı'nın kayarak vuruşu gol oldu ama hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 79'da Nizamettin'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalan Cebrail'in şutu az farkla auta çıktı. 84'de Buca defansının arkasına atılan topta Emrullah kaleciyle karşı karşıya kaldı. 86'da Şerif Doğan'ın ortasında Emre Nefiz ceza sahası içinden gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1 90+1'de Nizamettin'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin skoru belirledi: 3-1.

2 BİNE YAKIN BUCALI TRİBÜNDEYDİ

Bucaspor 1928 taraftarları sezonun 2. iç saha maçında tribünlerin büyük çoğunluğunu boş bıraktı. Yeni Buca Stadı'nda iki bine yakın futbolsever takımını destekledi. Bucalı gönüldaşlar, ligin ilk iç saha maçında olduğu gibi geçtiğimiz Mayıs ayında vefat eden İzmir ekibinin tribün lideri Evren Yiğit'i unutmadı ve 'Evren Yiğit ölmedi, kalbimizde yaşıyor tezahuratında bulundu. Diyarbekir taraftarı ise deplasman tribününde yer almadı.

YASİN ÖZTEKİN YEDEK BAŞLADI

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu geçen hafta 1-0 kazandıkları Somaspor maçı 11'inde 2 değişikliğe giderek takımını Diyarbekirspor maçında sahaya sürdü. Sezona formda giren Yasin Öztekin maça yedek kulübesinde başlarken, geçen hafta Soma karşısında galibiyet golünü atan Mehmet Sak sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. İki futbolcunun yerine Zeki Yıldırım ve Yılmaz Özeren as kadroda şans buldu. Öte yandan oyuna ikinci yarıda dahil olan Yasin Öztekin, 90+1. dakikada attığı golle galibieti sigortalayan isim oldu.

YASAĞIN FAYDALARI | LEVENT ARIÖZ | MİNİ YORUM

Her sezon birçok takımımız transfer modasına uyuyor. Kadrolarını bozup, takım uyumunu hiçe sayıyor. Geçen sezon iyi-kötü oluşturan harmoniler çöpe atılıyor. Ancak transfer yasağına tabi olan kulüpler mecburen de olsa istikrarı seçiyor. Kötü örnekler olsa da 2 sezondur Erzurumspor ve 2019-20 sezonunda Karşıyaka transfer yapamamasına rağmen taş gibi takım olmuşlardı. Buca da bu durumun meyvesini topluyor. Dün Diyarbekir karşısında sanki ligin 4. haftasındaki toylukta değil de Play-Off çeyrek finalinin ilk maçı motivasyonuyla oynadılar. Emre performansının karşılığını golle aldı ve Bucaspor'un Ronaldo'su Yasin Öztekin de baldırı çekmesine rağmen görevini yaptı. Uğur Balcıoğlu'nun takımında Arda'nın satılmasıyla bir forvet eksikliği var. Devre arasında transfer yasağı kaldırılıp bir santrfor mu alınacak yoksa biri devşirilerek mi yola devam edilecek, en önemli soru işareti bu gibi görünüyor.