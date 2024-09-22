  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor

Pınar CUP’ta zafer KSK’nin

Yeşil-kırmızılı ekip Merkezefendi’yi farklı mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılı ekip rakibine 43 sayı fark attı, turnuvayı birinci sırada tamamladı.

HABER MERKEZİ
Pınar CUP’ta zafer KSK’nin

Basketbolda sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup'a Promitheas galibiyeti ile başlayan Karşıyaka, dünkü maçta da Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-51 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Yeşil-kırmızılı ekip ilk çeyrekte rakibi karşısında 19-12'lik üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Kaf-Kaf farkı iyice açarken soyunma odasına da 45-23'lük üstünlükle girdi.

FARK İYİCE AÇILDI

Karşıyaka ikinci yarıya da hızlı başladı ve bu bölümde yine başarılı bir performans sergileyerek son çeyreği 57-39 üstün tamamladı. Son bölümde rakibini kendi yarı alanına hapseden İzmir temsilcisi 94-51'lik farklı galibiyetle salonda galip ayrılmasını bildi. KSK ilk maçında Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65'lik skorla yenmiş, Merkezefendi Belediyesi ise ayrı rakibe 101- 87'lik sonuçla mağlup olmuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA