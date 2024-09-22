Pınar CUP’ta zafer KSK’nin

Basketbolda sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup'a Promitheas galibiyeti ile başlayan Karşıyaka, dünkü maçta da Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-51 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Yeşil-kırmızılı ekip ilk çeyrekte rakibi karşısında 19-12'lik üstünlük kurdu. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Kaf-Kaf farkı iyice açarken soyunma odasına da 45-23'lük üstünlükle girdi.

FARK İYİCE AÇILDI

Karşıyaka ikinci yarıya da hızlı başladı ve bu bölümde yine başarılı bir performans sergileyerek son çeyreği 57-39 üstün tamamladı. Son bölümde rakibini kendi yarı alanına hapseden İzmir temsilcisi 94-51'lik farklı galibiyetle salonda galip ayrılmasını bildi. KSK ilk maçında Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65'lik skorla yenmiş, Merkezefendi Belediyesi ise ayrı rakibe 101- 87'lik sonuçla mağlup olmuştu.