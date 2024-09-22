Şimdi de kepçe şoku! Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Futbol Kulübü arasındaki gerilim tırmanıyor

Yeni Malatyaspor'u 5 golle yenerek zirve yarışçılarından biri olan Trendyol 1. Lig'in tek Ege temsilcisi Manisa FK galibiyet sevincini yaşarken sabaha yeni bir krizle uyandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kriz yaşayan siyahbeyazlılar, bu sefer de kepçe şokuya sarsıldı. Daha önce tesislerin su sayacını söken, yollarını kazan belediye, dün sabah saatlerinde de tesislerin çıkış kapısını kepçeler yardımıyla toprakla kapattı. Ege ekibi, kulübün sosyal medyasından konuyla ilgili belediyeye yönelik kinayeli bir açıklamada bulundu: "Kamu gücünü sorumsuzca kullanabilirsiniz, yıkabilirsiniz ama yıldıramazsınız. Takımımızın önceki akşam oynadığı ve 5-1 galip geldiği maçın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte galibiyetimizi adeta içeri girerek kutlamaya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerine teşekkür ediyoruz. Olası bir arıza durumunda yedek kepçeler bekletmeleri ise büyük incelik."

FUTBOLCULARIM MAHSUR KALDI

MANİSA FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, yaşanandan dolayı çok kızgın ve üzgün olduğunu dile getirdi. Aktan, "Futbolcularımız tesisin içinde mahsur kaldı. Önceki akşam aldığımız galibiyet Manisa Büyükşehir Belediye Başkanını daha da hırslandırdı anlaşılan" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, önceki günkü Malatya maçında sahaya çıktığı pankartla belediye ile arasındaki gerginliğe işaret etmişti.

BAKAN BAK İLE GÖRÜŞTÜ

Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile telefonla görüştüğünü dile getiren Aktan, "Yetkili tüm mercilere durumu ilettim. Üst üste yaşadığımız yıldırma politikalarının bir an önce bitmesini, Süper Lig'e yükselme yarışı vermek için ümitlendiğimiz takımımıza köstek değil destek olunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.