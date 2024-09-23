Göztepe’de özlem bitiyor

Süper Lig'de bu sezon taraftarı önünde ilk ve tek iç saha maçını 17 Ağustos'ta Fenerbahçe'yle oynayan Göztepe, bugün Bellona Kayserispor sınavıyla haftalar sonra sevenlerine kavuşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Forvet Kubilay Kanatsızkuş'un ameliyat olduğu, orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın kadro dışı kaldığı sarı-kırmızılılarda hazır olmayan son transfer David Datro Fofana riske edilmeyecek. Milli ara ve bay haftasının ardından İzmir ekibi 16 gün sonra sahaya çıkacak. Ligde Fenerbahçe randevusu sonrası aldığı ceza nedeniyle Bodrum FK'yı taraftarından yoksun ağırlayan, milli ara sonrası geçen haftayı da bay takım olarak geçip maç yapmayan Göz- Göz'de stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarlar takımlarına yine büyük itici güç olacak.

3 BERABERLİK 1 GALİBİYET

Bu sezon henüz yenilgi almayan İzmir ekibi ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan topladı. Hafta içinde Trabzonspor'la deplasmandaki erteleme sınavında son anda yediği golle 2-2 berabere kalan Kayseri temsilcisi ise 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.