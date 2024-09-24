Manisa Futbol’da Fofana tutulmuyor

TRENDYOL 1. Lig'in 6. haftasında liderin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Manisa FK'nın başarısının baş aktörü Moryke Fofana oldu. Geride kalan süreçte 5 kez ağları havalandıran deneyimli hücumcu, 1. Lig'de gol krallığı yarışında şimdiden zirveye oturdu. Siyah-beyazlı ekibe geçtiğimiz yaz transfer döneminde Samsunspor'dan transfer edilen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, Sakaryaspor ve sor oynanan Yeni Malatya ağlarını iki kez havalandırırken Karagümrük önünde de bir kez gol sevinci yaşadı. 2022-23 sezonunda 6, geçen sezon ise bir kez ağları sarsan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu şimdiden 6 maçta 5 gole ulaştı. Fofana'nın performansı yönetim ve teknik heyetin yanı sıra taraftarların da yüzünü güldürdü.