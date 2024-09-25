Formayı unuttular

GEÇEN sezon Eyüpspor ve Göztepe ile birlikte 1. Lig'den Türkiye'nin devler arenasına yükselmeyi başaran Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte kadrosu kabuk değiştirdi. Geçen sezonki kadrosunun vazgeçilmezleri Celal Dumanlı, tecrübeli orta saha Kenan Özer, Ondrej Celutska ve Pedro Brazao bu sezon adeta formayı unuttu. 12 sezondur yeşil-beyazlılarda görev alan ve kulübün şimdiden unutulmaz oyuncuları arasına giren Celal geride kalan 6 haftada sadece 42 dakika şans buldu. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, hücum hattında genellikle George Puşcaş, Gökdeniz Bayrakdar ve Taulant Seferi'yi kullandı.

YENİLERE ŞANS VERDİ

Muğla temsilcisinin geçen sezon 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansın mimarlarından olan ve 8 kez ağları sarsan Kenan sadece 85 dakika görev alabildi. Stoper hattının demirbaşlarından olan Celutska ise Süper Lig'de 170 dakika forma giyebilirken, Brezilyalı Brazao 142 dakika şans buldu. Taşdemir, savunma hattında ağırlıklı olarak yeni transfer Herelle ile Ali Aytemür'ü görevlendirirken, kanat oyuncuları Kenan ve Brazao'nun yokluğunda yine yeni takviyeler Dimitrov ve Seferi daha çok sahaya çıkan isimler oldu.

TAŞDEMİR'İN PRENSLERİ

SÜPER Lig'de 6'ncı hafta maçında Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Bodrum Futbol Kulübü'nde 5 isim takımın vazgeçilmezi oldu. Kaleci Sousa, stoper Ali Aytemur ve orta saha Cenk Şen tüm maçlara ilk 11'de çıkıp 90'ar dakika sahada kaldı. Ganalı Musah Mohammed de yine teknik ekibin vazgeçilmezi oldu. Oynanan 6 maçın tamamında teknik direktör İsmet Taşdemir'in forma verdiği 22 yaşındaki futbolcu 505 dakika görev yaptı. Gökdeniz Bayrakdar da 6 maça ilk 11'de çıkıp 488 dakika forma giydi.