İzmirli yüzücü Bengisu Kuzey Kanalı’nı geçecek

ULTRA maraton yüzücüsü İzmirli Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı'nı geçecek. Bengisu Avcı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sidrex'in sponsorluğunda İrlanda'ya giden Bengisu Avcı'nın Donaghadee'den Portpatrick'e 35 kilometrelik parkuru yaklaşık 11 saatte tamamlaması bekleniyor. Kesin tarihi deniz ve hava şartlarına göre belli olacağı geçiş, Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 küresel amaç arasındaki yer alan "Sudaki Yaşam" için gerçekleştirilecek. Bengisu Avcı, "7 Okyanus"ta bugüne kadar Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık ve Cook boğazlarını geçmişti.