Aslan geç açıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Galatasaray, sahasında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Henüz 1. dakikada dolmadan Kaan'ın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 27'de Gabriel Sara'nın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı topu Yunus Akgün indirdi ve ceza sahası dışı sol çaprazdan Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta kaleci Kotarski'nin son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

42'de Kaan Ayhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 45+1'de Omar Colley'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Fedor Chalov topla birlikte ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kurtardı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

48'de Mertens korneri kullandı, Osimhen'nin kafa vuruşunu çıkarmak isteyen Rahman Baba topu kendi ağlarına yolladı: 1-0. 53'te Osimhen'in indirdiği topa Yunus vurdu, top kaleci Kotarski'de kaldı. 67'de Jonyy'in çevirdiği topu Günay ayağıyla çeldi. Karambolde topu önünde bulan Konstartelias fileleri havalandırdı: 1-1. 75'te Mertens'in ortasında Osimhen topu kafayla indirdi, Yunus gelişene sert bir şutla ağları havalandırdı: 2-1. 90+5'te Kerem'in ortasında Icardi, tek vuruşla skoru belirledi: 3-1.

BURUK'TAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle PAOK müsabakasında yararlanamadı. Buruk, kalede tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e görev verdi. Buruk, müsabakaya takımını Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK VARDI

Galatasaray'da üç isim PAOK karşısında forma giyemedi. Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynanan Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera cezası nedeniyle Yunan ekibi karşısında oynayamadı. Muslera'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Hakim Ziyech'te oynayamadı. Bu iki isim dışında yeni transfer Roland Sallai ile genç oyuncular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de statü gereği isimleri UEFA listesine yazılmadığı için forma giyemedi