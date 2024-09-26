Bodrum FK’da Üzeyir planı

SÜPER Lig'de geçen hafta Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının planını belirledi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, sakatlıktan çıkan Üzeyir Ergün'ü zorlu maça hazırlıyor. Son 4 sezondur Bodrum FK'nın savunma hattının değişilmezlerinden olan ve son iki maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan deneyimli sağ bekin iyileşmesiyle, defans bölgesinde değişiklikler yaşanabilir. Başarılı teknik direktör İsmet Taşdemir'in Ajeti ve Celutska'dan birini kesip Üzeyir'e savunmada sağ bekte forma şansı vermesi bekleniyor.

TAKIMDA ÜÇ EKSİK BULUNUYOR

Sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe ile kart cezalısı Fredy maçta forma giyemeyeceği Adana Demirspor mücadelesinde tedavisi süren Taylan'ın durumu maç günü netlik kazanacak. Yeşil beyazlıların yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, "Bir an önce sahada olmak istiyorum, Geçen haftayı galibiyetle kapattık ve bu çıkışı sürdürmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İSMET TAŞDEMİR: YILDIZ İSTEMEDİK

SİPAY Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, yıldız transferlerden ziyade, takım oyununa uyum sağlayabilecek, oyunu geliştirmeye yardımcı olabilecek isimlere öncelik verdiklerini söyledi. Taşdemir, Süper Lig'e alıştıklarını belirterek, "İki galibiyet çıkartabildik. Daha fazla da olabilirdi. Bundan sonrası için ligin her geçen gün biraz daha zorlaştığını düşünüyorum. Elimizden gelen mücadeleyi verip, iyi oynamaya çalışacağız" dedi.