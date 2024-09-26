Göz-Göz’de samba rüzgarı

SÜPER Lig'de son olarak evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 9 puanla namağlup olarak 6'ncılığa yerleşen Göztepe'nin Brezilyalı futbolcuları şu ana kadar gösterdikleri performansla tam not aldı. Geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan forvet Romulo, gollerine Süper Lig'de de devam etti. 1. Lig'in ikinci devresinde forma giymeye başlayan 22 yaşındaki golcü 13 maçta 5 gol atıp 3 asist yaparken, takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Sambacı, yine kiralık olarak geldiği Göztepe'de Süper Lig'de 5 maçta 445 dakika sahada kalıp 2 gol attı. Takımın diğer Brezilyalısı forvet Juan Silva, Kayserispor maçında ilk gol sevincini yaşarken, ikinci hafta oynanan Fenerbahçe maçında ise vatandaşı Romulo'ya 90+6'da asist yaptı, skoru 2-2'ye getirerek Göztepe'ye bir puan kazandırdı.

SAVUNMANIN SİGORTASI HELİTON

Romulo gibi geçen sezonun devre arasında İzmir ekibine imza atan stoper Heliton da savunmanın sigortası haline geldi. Bulgaristan'ın CSKA 1948 Sofia ekibinden kadroya dahil edilen Heliton 5 maçın tamamında onayıp 1-1 berabere biten Alanyaspor karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Göztepe'nin yaz döneminde Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEL'den aldığı sol bek Djalma Silva da beğeni topladı. Stoilov'un tüm maçlarda görev verdiği 30 yaşındaki futbolcu 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

İlk kez Kayserispor'a karşı Göztepe forması giyen orta saha Victor Hugo son 6 dakika oynamasına rağmen umut verdi. Orta sahadan aldığı toplarlarla dikine ceza sahasına gidip tribünleri heyecanlandıran Hugo da alkış topladı.

Göztepe taraftarları Süper Lig'de de Gürsel Aksel Stadı'na koştu, tribün şovları ve katılımla zirveye yerleşti.

KOZU GÜRSEL AKSEL

GÖZTEPE, taraftarları iki yıl sonra Süper Lig coşkusunu tribünlere de yansıttı. Geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda özellikle ikinci yarıda kapalı gişe oynayarak taraftarının müthiş desteği ile Süper Lig'e adım atan Göz-Göz, tribünlere en çok taraftar çeken takımlar arasına girdi. Süper Lig'in 6. haftası geride kalırken en çok seyirci toplayan 3. stat Göztepe Gürsel Aksel Stadı oldu. Fenerbahçe- Galatasaray arasında oynanan ezeli rekabeti Kadıköy'de 44 bin kişi takip ederken, yine İstanbul'daki Beşiktaş- Eyüpspor karşılaşmasında ise 33 bin taraftar tribünleri doldurdu. Göztepe'nin 3-0 kazandığı Kayserispor karşılaşmasını ise maçın hafta başına denk gelmesine rağmen 16 bin futbolsever takip etti. Sarı-kırmızılılar tribün şovları ve besteleri ile yine Süper Lig'de farkını ortaya koydu.