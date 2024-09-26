Uşak taraftarına küfürden ihtar geldi

15 Eylül Pazar günü 3. Lig 2. Grup 2. Hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Balıkesirspor maçında taraftarlarının küfürlü ve çirkin tezahürat yapması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edilen Uşakspor'un cezası belli oldu. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Uşakspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.