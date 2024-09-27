Menemen kalesini kapattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona hatasız bir giriş yaparak 4'te 4 yapan ve zirvede yer alan Menemen FK, bu sezon oynadığı iki iç saha maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Bu süreçte Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0, Karaman FK'yı 2-1, Belediye Derincespor'u 1-0 ve son olarak da Nazilli Belediyespor'u 4-1 mağlup eden sarılacivertliler, iç sahada oynadığı Belediye Derincespor ve Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza attı. Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, yarın Menemen İlçe Stadyumunda oynanacak Van Spor FK maçını hatasız geçerek hem 5'5 yapmayı hedefliyor hem de bir kez daha taraftarlarının önünde bir maçı daha gol yemeden tamamlamak istiyor.