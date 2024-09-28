Manisa FK Play-Off oynar

Eski milli futbolcu, 1. Lig'in en deneyimli yorumcusu ve Yeni Asır Gazetesi Yazarı Hayri Ülgen 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'yı değerlendirdi. Siyah-beyazlıların beklentisinin üzerine çıktığını ifade eden Ülgen, teknik direktör Çağdaş Çavuş ve öğrencileri için Play-Off'u işaret etti. Ülgen, "Manisa FK takımı bu sene umduğumdan daha formda, daha iyi futbol oynuyor ve de gördüğüm kadarıyla deplasmanlarda rakibine oranla daha atak, daha akıllıca ve daha pozitif futbolla neticeyi kazanıyor" derken, bugün deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçı da değerlendirdi. Ülgen, karşılaşmanın Play- Off için kritik olduğuna dikkat çekerken, "İlk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Bolu deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerse Play-Off'un içinde olacak morali bulur ve bundan sonraki maçlara daha iyi çıkar. Manisa halkı destek olursa, yönetim de takıma iki-üç takviye yaparsa, Play- Off'ta rahat yer alacağına inanıyorum" dedi.

"ÇAVUŞ'U TEBRİK EDİYORUM"

Teknik direktör Çağdaş Çavuş'u oynattığı futboldan dolayı kutladığını vurgulayan Hayri Ülgen, "Her hafta televizyon programlarımda Manisa FK'nın gol arayan ve rakibinden daha çok koşan bir takım olduğunu söylüyorum. Böyle devam ederse soyadı olan 'Çavuş'luğu bırakıp, yüzbaşı, binbaşı hatta albay bile olabilir. Oynattığı bu futbolu sürdürür ve istikrarlı olursa sadece bu lig için değil, kendisinin geleceği için de büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FOFANA ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM"

Usta yorumcu Hayri Ülgen, Manisa FK'nın başarılı bir transfer dönemi geçirdiğini ifade ederken, Moryke Fofana'ya ayrı parantez açtı. Ülgen, "Moryke Fofana siyah-beyazlılara ilaç oldu. Durgunluk dönemini geride bırakıp takımı ateşleyen, gol ve asist yapan bir oyuncu. Bu da Manisa'ya geldikten sonra oldu. Unutmayalım ki futbolda transfer olur ama transfer olan ismin takımla uyumu çok önemlidir. Fofana, Manisa FK için çok önemli bir oyuncu oldu" şeklinde konuştu.

RAKİP BOLUSPOR

Trendyol 1'inci Lig'de geride kalan altı karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan, üst üste Kocaelispor'u deplasmanda 2-1, Yeni Malatyaspor'u da evinde 5-1 yenip 3'üncü sıraya kadar tırmanma başarısı gösteren Manisa Futbol Kulübü, 7'nci hafta maçında bugün deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda Davut Dakul Çelik'in yöneteceği kritik randevunun başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Siyahbeyazlılarda zorlu mücadele öncesi tek eksik bulunuyor.

CISSOKHO CEZALI

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı orta saha Mamadou Cissokho Bolu'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Boluspor da çıkış yakalayıp alt taraftan uzaklaşmak istiyor. Kolay maç yok ama biz sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

GURBETTE YİNE KAZANMAK İSTİYOR SİYAH-BEYAZLILAR

Boluspor karşısına çıkacağı maçta yine kazanarak gurbette 3'te 3 yapmak istiyor. İlk hafta İstanbulspor'a kaybeden Manisa FK, sonrasında oynadığı iki deplasman maçından galibiyetle ayrıldı. Ege ekibi F.Karagümrük'ü 2-0, Kocaelispor'u ise 2-1'lik skorlarla geçmişti.