Taşdemir’in vazgeçilmezleri

Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK'da 5 isim kadronun değişilmezi konumunda bulunuyor. Muğla ekibinin teknik direktörü İsmet Taşdemir, bu beşi isimden asla vazgeçmedi ve Süper Lig'de oynadıkları altı maçta da bu futbolculara 11'de forma verdi. Yeşilbeyazlı ekipte geçen seneden bu yana forma giyen kaleci Diogo Sousa, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Cenk Şen ve Gökdeniz Bayraktar teknik direktör İsmet Taşdemir'in asları arasında yer alıyor. Devler arenasındaki ilk 6 maçta da görev yapan Diogo, Cenk ve Ali 540 dakika süre alırken, Musah 505, Gökdeniz ise 488 dakika sahada kaldı. Bodrum FK'da özellikle forvet hattına yapılan takviyelerin ardından diğer isimlerle forma rekabetine giren Gökdeniz'de gösterdiği performansla forması kaptırmayacağını gösterdi.