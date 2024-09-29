2. Lig alev alev

TFF 2. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri bugün mutlak galibiyet parolasıyla yeşil zemine çıkacak. Beyaz Grup'ta Altınordu evinde lider 24 Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Aynı grupta geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Altay, Ege derbisinde evinde Fethiyespor karşısında çıkış arayacak. Mücadele Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda 1 maç ceza alan teknik direktör Gökhan Karaaslan takımının başında yer alamayacak. Kırmızı Grup'ta 10 puanla 4'üncü basamakta yer alan Bucaspor 1928, deplasmanda Serik Bld ile kozlarını paylaşacak. Maç Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak. Aynı grupta Somaspor evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Dört maç sonunda puanla alamayan grup sonuncusu Nazillispor deplasmanda 68 Aksaray'la saat 15.30'da Dağılgan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.