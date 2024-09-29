Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı

Potada 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini buluyor. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Kupada son olarak 2022 yılında yine Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelmiş, rakibini 71-62 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip finalde gülen taraf olmuştu.

EFES ZİRVEDE BULUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım olarak rakibini takip ediyor.