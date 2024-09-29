Menemen puana razı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Menemen Futbol Kulübü, evinde Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nü misafir etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. İlk 4 maçını kazanan sarılacivertlilerin dünkü beraberlikle yenilmezlik unvanı devam etti. 18. dakikada gelişen Menemen FK atağında sağ çaprazda ceza sahası içinde Hakkı sert vurdu. Defansa çarpan top üst direğin bir karış üstünden kornere çıktı. 19'da sağ kanattan ani gelişen Menemen atağında Emre'nın ortasında Burak'ın gelişine şutunu, defans topu çizgiden çıkardı. Dönen topta ceza sahası dışından şut deneyen Muhammed Emir'in vuruşunu kaleci zorlukla kontrol etti.

HAKKI DİREĞE TAKILDI

34'te Hakkı ceza sahası içinden plase bir vuruşla kaleyi denedi. Kaleciyi geçen top direkten döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Burak'ın şutu üstten auta gitti. 35'te misafir takım Van Spor'un golü geldi. Harun ile kullandığı kornerde Muhammed Ali topu kafayla arka direğe aşırdı, Mazlum röveşatayla topu uzaklaştırmaya çalışırken, altı pas yakınında meşin yuvarlağı önünde bulan Harun, açıyı düzeltip golü attı: 0-1. İlk yarı Van Spor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 71'de ikili mücadelede Seçim rakibine sert girdi ve hakem direkt kırmızı kart gösterdi. 73'te Hakkı'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Onur kafayla fileleri sarstı: 1-1. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

RAKİPTE 2 TANIDIK İSİM

Menemen FK'nın rakibi Artı Değer Van Spor FK'nın 11'inde sarı-lacivertli formayı giyen 2 isim 11'de forma giydi. Harun Kavaklıdere 2019-2020, Muhammed Ali Doğan 2019-2021 yılları arasında İzmir ekibi adına ter döktü. Menemen FK'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, geçen hafta Nazillispor karşısında sahaya çıkan 11'ini bozmadan takımını Van Spor karşısında sahaya çıkardı.