Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a ziyaret

GEÇTIĞIMIZ hafta Fenerbahçe eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da program çıkışı saldırıya uğramıştı. Ünlü yorumcunun ayağına 3 el ateş edilmişti. Emniyet güçleri, Akın'a yönelik düzenlenen saldırının failleri için harekete geçti. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Serhat Akın'a futbol camiasından destek mesajları gelirken Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da Akın'ı unutmadı. Yıldırım, Mahmut Uslu'yla birlikte Serhat Akın'ı hastanede ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.