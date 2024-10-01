Bornova’dan gol yağmuru

NESINE 3. Lig'deki ilk sezonunda Play-Off oynama başarısı gösteren Bornova 1877, başarılı performansına kaldığı yerden devam ediyor. 1. Grup'ta topladığı 10 puanla zirveye ortak olan İzmir ekibi son olarak derbide Ege ekibi Kuşadasıspor'u yaklaşık 30 dakika 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Hücum hattındaki performansıyla göz dolduran yeşil-beyazlılar geride kalan 4 hafta sonunda ağları 13 kez sarsarken, grubunun en skorer takımı konumunda bulunuyor. 3. Lig'deki 64 takım arasında 4. Grup'ta yer alan Orduspor 1967'nin (14 gol) ardından ikinci sırada bulunan Bornova 1877'nin en golcü oyuncusu 4 kez ağları havalandıran Murat Aslan oldu.

GÖZÜ DERBİDE

TEKNIK direktör Sercan Yıldırım yönetiminde göze hoş gelen bir futbol sergileyen yeşil-beyazlıları hafta sonu İzmir derbisi bekliyor. Sercan Yıldırım'ın öğrencileri 5 Ekim Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda aynı puanla zirveyi paylaştığı Karşıyaka'nın konuğu olacak. Sercan Yıldırım, iyi gidişatı sürdürmek istediklerini ifade etti.