Manisa FK’da Wriedt suskun

TRENDYOL 1. Lig'de haftayı Boluspor mağlubiyetiyle kapatmasına rağmen, zirveden uzaklaşmayan Manisa Futbol Kulübü'nde yeni transferlerden Kwasi Wriedt suskun. Yeni yabancılarının çoğundan gol katkısı alan siyah-beyazlılarda bir tek Wriedt bekleneni veremedi. Siyah-beyazlıların transfer dönemindeki ilk takviyesi olan ve büyük beklentilerle Alman ekibi Osnabrück'ten kadroya katılan Ganalı forvet 7 maçta gol atma başarısı gösteremedi, son 4 haftada da ilk 11'deki yerini kaybetti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, Wriedt'in yerine hücum hattına Taylan Efe Altunkara'yı monte etti ve genç oyuncu hücumdaki etkinliğiyle beğeni topladı. Kwasi Wriedt, sonradan oyuna girdiği son oynanan Boluspor karşılaşmasında da mutlak bir gol pozisyonuna girmiş ancak topu ağlara yollayamamıştı.