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Şampiyon Gürkan Tayland’daki maça hazır

Yenilgisiz şampiyon Gürkan Karadağ İtalyan rakibini de yeneceğine inanıyor.

ERCAN AKGÜN
Şampiyon Gürkan Tayland’daki maça hazır
TÜRKIYE'NIN en gözde ağır sıklet boksörlerinin başında gelen ve uluslararası birçok unvanı bulunan İzmirli şampiyon Gürkan Karadağ (24), önümüzdeki hafta Tayland'da yapacağı maç öncesi idmanlara ağırlık verirken, bir yandan da yeni maçlar için görüşmelerini sürdürüyor. 6 Ekim Pazar akşamı Bangkok'da İtalyan rakibi Alessio Bisutti ile karşılaşacak olan yenilgisiz boksör, İzmir Egekent Spor Kulübü'nde çalışmalarına devam ediyor. Günde 3 kez ağır antrenmana giren Karadağ, İtalyan rakibini devirmek için hazır olduğunu dile getirdi. Gürkan'ın bu maçı kazanması durumunda Dünya Boks Sistemi olan Boxrec'de ilk 50'ye gireceğini belirten promotör Seçkin Alcu da, "Böylece dünya genelinde yapılan büyük maçlar için de kendisine kapılar açılacak" dedi.
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