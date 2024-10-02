Tire 2021 FK Çayeli’ne bileniyor

3. Lig 2. Grup'ta, ilk dört haftayı 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle geçen Tire 2021 FK, Cumartesi günü evinde ağırlayacağı 3 puanlı Smart Holding Çayelispor'u yenip hem galibiyet siftahı yapmayı hem de ligin dibinden kurtulmayı hedefliyor. Teknik direktör İbrahim Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra tecrübeli teknik adam Galip Gündoğdu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Amasyaspor FK deplasmanında oynadıkları cesur futbolla göz doldurdu.

Başkan Hüma Yüksel, "Çayelispor karşılaşması bizim için dönüm noktası olacak. Yeni ve beyaz bir sayfa açacağız. Futbolcularımız ve Galip hocamız tam bir uyum içinde çalışıyor. Aradığımız morali alacağımız galibiyet ile bulacağımızdan kuşku duymuyorum" şekline konuştu.