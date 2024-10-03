Nuri Şahin’e Alman basınından övgü

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Celtic'i 7-1 mağlup ederek geceye damga vurdu. Skor tüm dünya ile birlikte Alman basınının da doğal olarak gündemindeydi. Nuri Şahin'le ilgili en çarpıcı yorumlardan birini yapan ünlü Alman Spor dergisi 11 Freunde, Nuri Şahin'i suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'e benzeterek şu cümlelere yer verdi: "Evreka! Kendi adını alacak olan fiziksel prensibi keşfettikten sonra şehirde çıplak olarak koşan Yunan Arşimet bağırmıştı. Nuri Şahin de dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde bunu bağırabilirdi. Tüm gözler Şahin'deydi Westfalenstadion'un çimlerine doğru koştuğunda önemli bir keşiften de emindi: Dortmund'un oyun için bir fikri vardı."