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Bandırma 1 puanı uzatmada kurtardı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

AA
Bandırma 1 puanı uzatmada kurtardı

Central Hospital Ümraniyespor 1 - 1 Teksüt Bandırmaspor

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 62 Cavare), Glumac, Mustafa Eser, Furkan Apaydın, Dokanovic (Dk. 80 Burak Öksüz), Hoti (Dk. 69 Bardhi), Serkan Göksu (Dk. 80 Atalay Babacan), Soukou, Minchev, Benny (Dk. 62 Barış Ekincier)

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Emre Batuhan Adıgüzel, Mexer (Dk. 11 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, İbrahim Kaya (Dk. 70 Kerem Atakan Keskin), Mulumba, Diniyev (Dk. 69 Diakhaby), Mehmet Özcan (Dk. 86 Paulinho), Faruk Can Genç (Dk. 46 Nomel), Paixao

Goller: Dk. 84 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+3 Paixao (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Glumac, Dk. 90 Atalay Babacan, Dk. 90+10 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+10 Kerem Atakan Keskin (Teksüt Bandırmaspor)

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