Trabzonspor 1 puana razı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. 14'te ceza yayı önünde Aboubakar'ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün bitirdi. 48'de Enis Bardhi'nin ön direğe kullandığı kornerde ceza alanı içerisinde Draguş'un çevirdiği topa iyi yükselen İimon Banza'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Mücadelede kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bordomavililer bu sezonki 6. beraberliğini aldı.