Bodrum FK puana sevindi

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Bodrum FK, aldığı 1 puana sevindi. Arnavut oyuncu Taulant Seferi'nin 45'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle ikinci devreyi 10 kişi oynamak zorunda kalan yeşil-beyazlılar, rakibi karşısında pes etmeyerek İstanbul'dan puanı kaptı. Teknik direktör İsmet Taşdemir zorluk derecesi yüksek bir maçı puanla tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Taşdemir, "Rakibimiz geçen hafta Galatasaray'a karşı deplasmanda 3-0'dan dönmüştü. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. 10 kişi kaldıktan sonraki mücadele, oyuncularımızın isteği hoşumuza gitti.

"DOĞRU OYNUYORUZ"

Gelen transferlerin takıma olumlu hava kattığını dile getiren İsmet Taşdemir, "Transferin son gününde aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Olanları ortaya çıkardık. Mücadelenin ön planda olduğu doğru oyunumuz var. Yeni katılan arkadaşlarımız da bizi olumlu etkiledi. 3 yıldır beraber olan kadro bizi pozitif etkiledi ve yeni katılan arkadaşlarımızın da ayak uydurması bize pozitif şeyler kattı" cümlelerini kullandı.