Gürsel Aksel’in efendisi

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Samsunspor'a yenilerek büyük üzüntü yaşayan Göztepe, evinde Sivasspor'u uzatma anlarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Bu sezon taraftarı önünde 4 maça çıkan İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 10 puanı hanesine yazdırırken İzmir temsilcisi, bu sonuçla 338 gündür evinde yenilmeyerek önemli bir seriye imza attı. Yaklaşık 1 yıldır taraftarı önünde mağlubiyet yüzü görmeyen Göz-Göz, taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın genelinden memnun olduğunu belirterek, "Son dakikada bulduğumuz golle maçı kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Biz genç bir takımız, hatalarımızın üzerine çalışmayı kesinlikle devam etmemiz gerekiyor. Defansif anlamda hatalar yaptık. Ama aynı zamanda da hücumda bire birlerde 6-7 önemli gol kaçırdık. Biz genç bir takımız. Bu oyuncuların uyum içerisinde beraber adaptasyon içerisinde çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bununla ilgili sıkı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DESİBEL REKORU

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Fofana'nın 90+3'te galibiyeti getiren golün ardından yaşanan sevinç 120 desibel olarak ölçüldü. Bu sevincin Gürsel Aksel Stadı'nın açıldığı günden bu yana en yüksek desibelin ölçüldüğü öğrenildi. Taraftar 3 puanı getiren altın değerindeki gole sevinirken, yaşadığı coşkuyla bir rekoru daha egale etmiş oldu.

DAVİD FOFANA OYUNA GİRDİ, GÖREVİNİ YAPTI

Göztepe'de karşılaşmanın 73. dakikasında Juan yerine oyuna giren David Fofana, taraftarın önünde çıktığı ilk müsabakada gol atma başarısı gösterdi. Geçen hafta Samsunspor maçında oyunun son dakikalarında sahne alan Fofana, bu hafta son saniyelerde attığı gol ile Göz-Göz'ün hanesine 3 puanı yazdırdı.